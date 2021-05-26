Оппозиция собралась на экстренную встречу в связи с состоянием «режима Лукашенко»
Представители белорусской оппозиции сообщили о подготовке к новой активной фазе протестов. Соответствующее заявление демократические силы опубликовали 26 мая.
Цель оппозиции - «сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы». Авторы заявления решили: «ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда».
В сообщении на сайте оппозиционерки Светланы Тихановской говорится, что «режим на грани тотальной изоляции - как никогда прежде».
На фоне ситуации оппозиция собралась на экстренную встречу и обсудила конкретные меры в ответ на действия президента Беларуси Александра Лукашенко.
Ранее глава республики прокомментировал инцидент с посадкой Ryanair 23 мая. Он оценил свой приказ посадить судно как законный.