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Александру Лукашенко предложили насладиться античными гениталиями

Антон Мельников
17 ноября, 2020 00:06
2 мин
Pixabay
Pixabay

Основатель оппозиционного telegram-канала Nexta Степан Путило обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В коротком видеоролике Путило произнёс: «Александр Григорьевич, а это лично вам» и перевёл камеру на пенис античной статуи у себя за спиной.

Видимо так оппозиционер отреагировал на недавнее обращение властей Беларуси к Польше. Белорусское руководство предложило плякам выдать самого Степана Путило, а также его бывшего соратника по telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, передаёт «Подъём».

«Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», - сообщали в польском МИДе.

Напомним, за время протестов в Беларуси, которые последовали за президентскими выборами, telegram-канал Nexta стал одним из главнейших источников информации о происходящем в стране. На ресурсе ежедневно выкладывались видеоролики и другие материалы, свидетельствующие о жестокости силовиков на акциях. Аудитория канала за время митингов подскакивала до 1,9 млн подписчиков.

Ранее стало известно, что за одну протестную ночь МВД Беларуси задержало более 700 человек.

темы
оппозиция
Александр Лукашенко
Беларусь
telegram
Степан Путило
Telegram-канал
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