Pixabay

Основатель оппозиционного telegram-канала Nexta Степан Путило обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В коротком видеоролике Путило произнёс: «Александр Григорьевич, а это лично вам» и перевёл камеру на пенис античной статуи у себя за спиной.

Видимо так оппозиционер отреагировал на недавнее обращение властей Беларуси к Польше. Белорусское руководство предложило плякам выдать самого Степана Путило, а также его бывшего соратника по telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, передаёт «Подъём».

«Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», - сообщали в польском МИДе.

Напомним, за время протестов в Беларуси, которые последовали за президентскими выборами, telegram-канал Nexta стал одним из главнейших источников информации о происходящем в стране. На ресурсе ежедневно выкладывались видеоролики и другие материалы, свидетельствующие о жестокости силовиков на акциях. Аудитория канала за время митингов подскакивала до 1,9 млн подписчиков.

Ранее стало известно, что за одну протестную ночь МВД Беларуси задержало более 700 человек.