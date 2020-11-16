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В воскресенье, 15 ноября, в Беларуси снова состоялись протестные акции – МВД насчитало 35 подобных друг другу несанкционированных мероприятий по всей стране. Силовики отмечают, что количество участников митингов уменьшилось, а их активность снизилась.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены более 700 человек», – написала официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что в Бресте и Гродно количество участников несанкционированных массовых мероприятий не превысило 250 и 200 граждан соответственно. В остальных населенных пунктах страны было поспокойнее.

Больше всего людей собралось на Площади перемен в Минске. По словам Чемодановой, участники акции протеста цинично использовали в своих целях факт смерти оппозиционера Романа Бондаренко. Организаторы, по мнению сотрудников МВД добились того, что собравшиеся стали вести себя агрессивно, даже блокировали движение. Правоохранители в ответ использовали спецсредства, какие именно – Чемоданова не уточнила.