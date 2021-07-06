Оппозиция недовольна приговором оппоненту Александра Лукашенко. Но протестов не будет
Белорусская оппозиция недовольна исходом дела экс-банкира и кандидата в президенты республики Виктора Бабарико, но это не поднимет волну протестов. Люди не готовы снова выходить на митинги: в стране ужесточают законы, задержанным дают большие сроки, активисты протестного движения находятся в тюрьме или эмигрировали.
Такую точку зрения телеканалу «360» высказал эксперт по Беларуси и ЕАЭС Дмитрий Болкунец. По его словам, фигура Бабарико очень авторитетная в кругу оппозиции, общественность воспринимает его как человека, бросившего вызов президенту республики Александру Лукашенко.
Независимый белорусский политолог Александр Касковский согласен с экспертом, но считает - одного Бабарико недостаточно, чтобы люди вышли на улицы.
«Сейчас ни приговор, ни какие-то другие поводы не способны поднять волну массовых протестов, аналогичную той, что была в прошлом году. Протесты задавлены», - сказал он телеканалу.
Политологи оценили шансы оппозиционера на досрочное освобождение. Оба эксперта видят перспективу выйти из тюрьмы раньше времени. За 14 лет, которые ему назначили, политический режим в стране изменится, понадеялся Класковский.
Болкунец считает, что экс-банкир может рассчитывать на помилование Лукашенко. Для этого нужно написать заявление - но бывший банкир подобного не сделает, уверен политолог.
Согласно решению Верховного суда Беларуси, Бабарико проведет в тюрьме 14 лет. Гособвинение просило 15 лет лишения свободы. Суровый срок связали с публичным унижением Лукашенко.