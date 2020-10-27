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Оппозиционные депутаты «натравили» на Сергея Собянина прокуратуру из-за его указа

Лилия Караева
27 октября, 2020 12:41
2 мин
Сергей Собянин
Flickr

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о сборе персональных данных переведенных на удаленку сотрудников и передаче их в мэрию начала проверять прокуратура. Этого потребовали оппозиционные депутаты Московской городской думы.

О проверке сообщил один из авторов обращения, депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Он выразил надежду, что «прокуратура исполнит свою функцию и побудит мэрию исполнять законодательство Российской Федерации».

Депутаты обратили внимание на несоответствие указа Трудовому кодексу и Конституции, которые запрещают работодателям передавать персональные данные сотрудников без письменного согласия, пишут «Открытые медиа». Собянин в указе потребовал перевести 30% сотрудников на удаленную работу, а также предоставить в мэрию номера их телефонов, транспортных карт и автомобилей.

В Департаменте информационных технологий Москвы ранее заявляли, что не собираются отслеживать местонахождение переведенных на удаленку москвичей, а данные нужны для оценки эффективности введенных ограничений.

Сегодня стало известно, что Роспотребнадзор с 28 октября вводит в России всеобщий масочный режим.

темы
Сергей Собянин
указ
прокуратура
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