Оппозиционные депутаты «натравили» на Сергея Собянина прокуратуру из-за его указа

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Указ мэра Москвы Сергея Собянина о сборе персональных данных переведенных на удаленку сотрудников и передаче их в мэрию начала проверять прокуратура. Этого потребовали оппозиционные депутаты Московской городской думы.

О проверке сообщил один из авторов обращения, депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Он выразил надежду, что «прокуратура исполнит свою функцию и побудит мэрию исполнять законодательство Российской Федерации».

Депутаты обратили внимание на несоответствие указа Трудовому кодексу и Конституции, которые запрещают работодателям передавать персональные данные сотрудников без письменного согласия, пишут «Открытые медиа». Собянин в указе потребовал перевести 30% сотрудников на удаленную работу, а также предоставить в мэрию номера их телефонов, транспортных карт и автомобилей.

В Департаменте информационных технологий Москвы ранее заявляли, что не собираются отслеживать местонахождение переведенных на удаленку москвичей, а данные нужны для оценки эффективности введенных ограничений.

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