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Алексей Навальный решил «наехать» на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Антон Мельников
16 ноября, 2020 18:40
2 мин
Youtube / Навальный LIVE
Youtube / Навальный LIVE

Пресс-служба Пресненского суда города Москвы сообщила, что оппозиционный политик Алексей Навальный подал в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Оппозиционер подал иск о защите чести и достоинства.

В судебной претензии Навальный заявляет, что Песков распространил о нём информацию, которая не соответствует действительности и порочит его деловую репутацию и честь.

Оппозиционер требует, чтобы суд признал недействительными слова пресс-секретаря президента о том, что Навальный работал с ЦРУ и находился под их влиянием.

Конкретно указаны следующие заявления слова Пескова: «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация» и: «…лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

Также Навальный требует, чтобы официальное опровержение было опубликовано Песковым на сайте Кремля, передаёт Znak.com.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила что в Берлине ищут отговорки, чтобы не передавать Москве материалы по инциденту с Навальным.

темы
Дмитрий Песков
Алексей Навальный
суд
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