«Берлин ищет отговорки»: Мария Захарова о ситуации с Алексеем Навальным
В Берлине ищут отговорки, чтобы не передавать Москве материалы по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам официального представителя МИД России, Германии необходимо отказаться от конфронтации и перейти к «предметному взаимодействию для прояснения обстоятельств» по этому вопросу.
«Понятное дело: Берлин не хочет передавать материалы и цепляется за любые возможности каким-то образом найти отговорки», - заявила Захарова.
Захарова отметила, что положения Европейской конвенции по оказанию взаимной правовой помощи предусматривают взаимодействие сторон на всех этапах расследования, сообщает телеграм-канал «RT».
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