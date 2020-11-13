«Берлин ищет отговорки»: Мария Захарова о ситуации с Алексеем Навальным

фото: Flickr

В Берлине ищут отговорки, чтобы не передавать Москве материалы по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам официального представителя МИД России, Германии необходимо отказаться от конфронтации и перейти к «предметному взаимодействию для прояснения обстоятельств» по этому вопросу.

«Понятное дело: Берлин не хочет передавать материалы и цепляется за любые возможности каким-то образом найти отговорки», - заявила Захарова.

Захарова отметила, что положения Европейской конвенции по оказанию взаимной правовой помощи предусматривают взаимодействие сторон на всех этапах расследования, сообщает телеграм-канал «RT».

Навальный загостился. Блогер начал раздражать немцев.

Немцы начали высказывать недовольство поведением Навального, который проходит курс реабилитации в Берлине.