ООН назвал число жертв среди мирного населения Украины в ходе спецоперации России
Количество жертв среди мирного населения Украины растет с каждым днем после решения президента РФ Владимира Путина освободить республику от нацистов и объявить о начале специальной военной операции.
По данным ООН, за минувшие пять дней на Украине были убиты 102 мирных жителя, среди них семеро детей. Кроме того, увечья разной степени тяжести при этом получили 304 человека. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что реальные цифры могут быть гораздо выше.
Между тем, по данным посла республики в Женеве Евгения Филипенко, власти Украины к текущему часу заявили о смерти в ходе спецоперации России свыше 350 человек, в том числе 16 детей. Назвать точное количество жертв в настоящее время фактически невозможно из-за масштаба конфликта, разрастающегося изо дня в день.
В ООН отметили, что по состоянию на 28 февраля из Украины сбежали свыше 500 тысяч человек, передает Delfi. Половина из них прячется в Польше.
Ранее глава Чечни отчитался, сколько военных он потерял в ходе военной операции РФ.