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Они кончились: в США больше нет санкций для давления на Россию

Дмитрий Байков
26 октября, 2020 08:35
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фото: Pixabay

Соединенные Штаты испытывают большие проблемы с введением санкций против России. Об этом заявил помощник президента США по вопросам безопасности Роберт О'Брайен.

По словам О'Брайена, США практически исчерпали свои возможности по введению ограничений, направленных против России. Однако политик заверил, что Вашингтон ищет новые возможности для сдерживания Москвы, а также Китая, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что украинская компания «Нафтогаз» выразила поддержку решению США расширить санкции против «Северного потока-2».

темы
США
Россия
санкции
политика
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