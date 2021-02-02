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Политика
ОМОН занял Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге
2 февраля, 2021 19:37
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Youtube / Навальный LIVE
В Санкт-Петербурге силовики готовятся к объявлению приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Вердикт должен быть обнародован в 20:00 по Москве.
В Петербурге правоохранители выставили оцепление и автозаки у Гостиного двора, также перекрыта ул. Малая Садовая. Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» пишет, что ОМОН занял Дворцовую площадь.
Ранее стало известно, что силовики в Москве также начали готовиться к объявлению приговора Навальному.
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