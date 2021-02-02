Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

ОМОН занял Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге

Антон Мельников
2 февраля, 2021 19:37
1 мин
Антон Мельников
2 февраля, 2021 19:37
1 мин
Youtube / Навальный LIVE
Youtube / Навальный LIVE

В Санкт-Петербурге силовики готовятся к объявлению приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Вердикт должен быть обнародован в 20:00 по Москве.

В Петербурге правоохранители выставили оцепление и автозаки у Гостиного двора, также перекрыта ул. Малая Садовая. Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» пишет, что ОМОН занял Дворцовую площадь.

Ранее стало известно, что силовики в Москве также начали готовиться к объявлению приговора Навальному.

Поделиться
ТЕГИ
Алексей Навальный
Санкт-Петербург
приговор
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!