Новости Политика
Политика
Столичные силовики проявляют подозрительную активность на фоне приговора Навальному
2 февраля, 2021 19:11
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«Русская планета» / Сергей Рыжик
В Москве на Лубянской площади замечены сотрудники ОМОН и полиции. У здания ФСБ в ряд стоят автобусы. На входе на станцию метро «Лубянка» также стоит группа полицейских.
Кроме того, еще в вечера 1 февраля был ограничен доступ на Красную площадь. По данным Telegram-канала Znak.com, решение заблокировать доступ к ней принято по просьбе правоохранительных органов.
Напомним, в 20:00 по московскому времени, Мосгорсуд должен объявить приговор по делу Алексея Навального. Политику могут заменить условный срок на реальный.
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