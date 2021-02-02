Политика

В Москве на Лубянской площади замечены сотрудники ОМОН и полиции. У здания ФСБ в ряд стоят автобусы. На входе на станцию метро «Лубянка» также стоит группа полицейских.

Кроме того, еще в вечера 1 февраля был ограничен доступ на Красную площадь. По данным Telegram-канала Znak.com, решение заблокировать доступ к ней принято по просьбе правоохранительных органов.

Напомним, в 20:00 по московскому времени, Мосгорсуд должен объявить приговор по делу Алексея Навального. Политику могут заменить условный срок на реальный.