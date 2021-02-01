Политика

Около 70 граждан РФ находятся в настоящий момент в Мьянме, где случился государственный переворот. По имеющимся данным, 50 человек пребывают в стране по работе – у них контракт, еще 20 приехали в государство по туристической визе.

Пресс-секретарь посольства РФ в Мьянме Антон Анисимов отметил, что пока ни один из них не обращался в посольство за помощью.

«В случае ухудшения ситуации посольство примет все необходимы меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов российских граждан и сотрудников российской дипмиссии», – цитирует дипломата РИА Новости.

Он посоветовал гражданам России по возможности не покидать территорию места проживания.

Ранее сообщалось, что военные устроили в Мьянме переворот. К слову, данное событие произошло через неделю после визита в страну главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который обсуждал поставки вооружения.