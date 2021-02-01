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В стране у границ Китая военные захватили власть через неделю после визита Минобороны России

Лилия Караева
1 февраля, 2021 09:57
2 мин
Лилия Караева
1 февраля, 2021 09:57
2 мин
Мьянма
Pixabay.com

В Мьянме - государстве в Юго-Восточной Азии, граничащем с Индией и Китаем, - военные устроили переворот. Примечательно, что это произошло спустя неделю после визита в страну главы Минобороны России Сергея Шойгу, который обсуждал поставки вооружения.

Военные отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи - лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию», которая является фактическим лидером страны. Вместе с ней задержали президента Вин Мьин.

Причиной задержания стали многочисленные фальсификации на парламентских выборах, прошедших в ноябре 2020 года. В Мяьнме на один год ввели чрезвычайное положение.

Исполняющим обязанности президента назначен главнокомандующий вооруженными силами Мьин Све, пишет Reuters.

В стране перестало работать телевидение. Люди бросились на рынки за продуктами. Все банки временно закрыли из-за плохого интернет-соединения.

21 января с официальным визитом в страну прибыл Шойгу. Он встретился с главнокомандующим ВС Мин Аун Хлайном.

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