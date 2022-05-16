Официальное решение принято: Шведский парламент определился с вступлением в НАТО
Шведское правительство вынесло решение по вступлению страны в НАТО. Инициатива поддержана парламентом, страна подаст заявку на присоединение к альянсу. Об этом сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
По её словам, за подачу заявки на вступление в НАТО высказалось «подавляющее большинство» шведского риксдага (однопалатный парламент). В скором времени представитель Швеции представит заявку НАТО. После этого, добавила премьер-министр, страна «подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление».
Днём ранее официальное решение о подаче заявки на присоединение к НАТО приняли в Финляндии. Страна также будет присоединяться к альянсу. По словам президента страны Саули Ниинистё, на решение повлияла военная кампаний РФ в Украине, и прошлогодние требования Москвы не сближаться с альянсом. Эти факторы «фундаментально изменили ситуацию с безопасностью» в Финляндии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс может обернуться проблемами.