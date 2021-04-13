Официальные лица работают в «бункере» над идеей Путина по экономике России. К чему подобная секретность?

Политика

Официальные лица России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным готовят тайный план восстановления экономики России по поручению президента Владимира Путина. Он хочет возобновить рост экономики после пандемии за счет всплеска расходов.

Об этом пишет агентство Bloomberg. Чиновники работают сверхурочно, чтобы найти деньги на реализацию замысла президента.

Их инициативы настолько скрытны, что чиновники проделывают работу в высокотехнологичном подвальном помещении, расположенном через Москва-реку. Это помещение они в шутку называют «бункером». Вход туда осуществляется с помощью цифрового распознавания лиц.

Знакомые с обсуждением инициатив источники заявили, что разрабатываемые сотрудниками правительства меры включают использование 182 млрд долларов из Фонда национального благосостояния, повышение налогов.

О разработанных мерах будет объявлено 21 апреля во время послания Путина парламенту.

Ранее президент России предложил значительно поднять зарплаты на фоне Дня космонавтики.