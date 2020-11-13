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«Офигительное по своей мощи явление»: Анатолий Чубайс о ростовском рэпе

Марьям Ибрагимова
13 ноября, 2020 16:28
2 мин
Фото: bazaistoria.ru
Фото: bazaistoria.ru

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс признался, что без ума от ростовского рэпа. О своих предпочтениях музыки он рассказал на международном корпоративном форме «Горизонты».

По его словам, в классической музыке он мало что понимает. В детстве мама учила играть его на пианино, но старания оказались тщетны. С тех пор он может сыграть только три аккорда фортепианной пьесы-багатели Людвига ван Бетховена «К Элизе». То ли дело русский рэп. Вот что действительно может вызвать в нем бурю эмоций.

«Я считаю, что ростовский рэп - это мощнейшее явление, совершенно офигительное по своей мощи, оно мне нравится, и там содержание появляется, еще какое содержание, и я с удовольствием его слушаю», – цитирует Чубайса РИА Новости.

Раскрывать имена любимых исполнителей он не стал. Сказал лишь, что неравнодушен к поэзии и русскому языку.

Ранее Чубайс заявил, что «российская нефтяная лошадь» «еще не сдохла». Однако «с нее лучше слезть».

темы
Анатолий Чубайс
музыка
рэп
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