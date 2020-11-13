Чубайс: «российская нефтяная лошадь» «еще не сдохла». Однако «с нее лучше слезть»

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Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс оценил ситуацию в топливно-энергетическом комплексе России.

Выступая на международном корпоративном форуме «Горизонты», Чубайс призвал власти активнее перестраивать российскую экономику, чтобы не оказаться на обочине, когда углеводороды утратят свою ценность. Глава «Роснано» отметил, что наша нефтяная «лошадь ещё не сдохла», но рано или поздно это может произойти и «с нее лучше слезть» уже сейчас.

По его словам, сейчас в стране преобладают избыточно оптимистические оценки по углеводородам, пишет «РИА Новости».

Анатолий Чубайс не хочет на должность «начальника Арктики».

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью - вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики», - отшутился Чубайс.