Анатолий Чубайс не хочет на должность «начальника Арктики»

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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал публикации в СМИ о его возможном назначении на должность куратора Арктики. Об этом он написал в своем Facebook -аккаунте.

Некоторые СМИ написали о том, что в правительстве обсуждается его уход на новую должность, связанную с освоением Арктики, пишет РБК.

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью - вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики», - отшутился Чубайс.

Ранее Чубайс сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.