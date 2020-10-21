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Анатолий Чубайс не хочет на должность «начальника Арктики»

Дмитрий Байков
21 октября, 2020 14:14
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Фото: Kremlin.ru

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал публикации в СМИ о его возможном назначении на должность куратора Арктики. Об этом он написал в своем Facebook -аккаунте.

Некоторые СМИ написали о том, что в правительстве обсуждается его уход на новую должность, связанную с освоением Арктики, пишет РБК.

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью - вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики», - отшутился Чубайс.

Ранее Чубайс сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

темы
Россия
политика
Арктика
Анатолий Чубайс
Роснано
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