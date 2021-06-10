Одна страна отказалась пускать на свою территорию привитых российской вакциной «Спутник V»
На Украину не будут пускать иностранцев, привитых российской вакциной «Спутник V». Граждане других государств могут попасть в страну при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. В сообщении ведомства говорится, что за последние дни в страну пытались въехать иностранцы, в сертификатах о вакцинации которых был указан российский препарат.
«Такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — сообщили в Госпогранслужбе. Заявление приводит издание «Страна.ua».
Вакцинированных «Спутником V» приравнивают к непривитым. Такие граждане могут попасть на Украину с тестом на коронавирус, сданным не позднее, чем за 72 часа до въезда.
Ранее сообщалсь, что в течение двух недель после вакцинации «Спутником V» нежелательно летать. У привитых повышается риск развития тромбоза.