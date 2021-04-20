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Политика

Очередные переговоры по Донбассу завершились ничем

Дмитрий Байков
20 апреля, 2021 07:16
1 мин
Дмитрий Байков
20 апреля, 2021 07:16
1 мин
Wikipedia
Wikipedia

Переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки», которые длились три часа, прошли безрезультатно. Об этом сообщил источник в российской делегации.

Очередная встреча политических советников и представителей МИД России, Германии, Франции и Украины прошла в режиме видеоконференции и была посвящена обсуждению выполнения Минских соглашений.

Отмечается, что конкретные предложения Москвы о предотвращении эскалации перестрелок и способах привлечения к ответственности виновных натолкнулись на сопротивление украинской стороны.

Представители Франции, Германии и Украины имитируют стремление разрешить конфликт в Донбассе и затягивают переговорный процесс даже ценой жертв по обе линии фронта, пишет «РИА Новости».

Владимир Зеленский в Донбассе «вспомнил каждого воина» и не вспомнил погибшего 5-летнего мальчика.

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