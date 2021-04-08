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Зеленский в Донбассе «вспомнил каждого воина» и не вспомнил погибшего 5-летнего мальчика

Дмитрий Байков
8 апреля, 2021 16:46
1 мин
Дмитрий Байков
8 апреля, 2021 16:46
1 мин
фото: официальный сайт Владимира Зеленского
фото: официальный сайт Владимира Зеленского

В ходе поездки в Донбасс президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны.

Зеленский побывал на позиции, где было зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили на его официальном сайте.

Украинский лидер пообщался с военнослужащими. «Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство», – сказал президент.

При этом Зеленский даже не принес соболезнования по поводу трагической гибели пятилетнего мальчика в окрестностях Донецка.

Напомним, 3 апреля в поселке Александровское украинский дрон сбросил самодельное взрывное устройство. В результате пятилетний ребенок погиб на месте во дворе дома. Находившаяся рядом с ним женщина получила ранения.

Владимир Зеленский приехал в Донбасс. Президент будет поддерживать боевой дух солдат.

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