«Очень нужное для нашей страны»: Александр Лукашенко захотел ввести ответственность за призывы к санкциям

Политика

В Беларуси могут ввести ответственность за призывы к санкциям против республики.

Глава государства Александр Лукашенко поддержал идею и заявил о необходимости проработать ее юридически. Инициатива поступила во время встречи президента с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

«Не наше ноу-хау, но очень нужное для нашей страны», — отметил Лукашенко, передает «БелТА».

Тем временем, лидеры оппозиции Беларуси сообщили о подготовке к «новой активной фазе» протестных выступлений. Заявление прозвучало от лица экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.