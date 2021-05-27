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«Очень нужное для нашей страны»: Александр Лукашенко захотел ввести ответственность за призывы к санкциям

Артем Денисов
27 мая, 2021 06:30
1 мин
Артем Денисов
27 мая, 2021 06:30
1 мин
kremlin.ru/Global Look Press
kremlin.ru/Global Look Press

В Беларуси могут ввести ответственность за призывы к санкциям против республики.

Глава государства Александр Лукашенко поддержал идею и заявил о необходимости проработать ее юридически. Инициатива поступила во время встречи президента с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

«Не наше ноу-хау, но очень нужное для нашей страны», — отметил Лукашенко, передает «БелТА».

Тем временем, лидеры оппозиции Беларуси сообщили о подготовке к «новой активной фазе» протестных выступлений. Заявление прозвучало от лица экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

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