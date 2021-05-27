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Политика
«Очень нужное для нашей страны»: Александр Лукашенко захотел ввести ответственность за призывы к санкциям
27 мая, 2021 06:30
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kremlin.ru/Global Look Press
В Беларуси могут ввести ответственность за призывы к санкциям против республики.
Глава государства Александр Лукашенко поддержал идею и заявил о необходимости проработать ее юридически. Инициатива поступила во время встречи президента с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.
«Не наше ноу-хау, но очень нужное для нашей страны», — отметил Лукашенко, передает «БелТА».
Тем временем, лидеры оппозиции Беларуси сообщили о подготовке к «новой активной фазе» протестных выступлений. Заявление прозвучало от лица экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.
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