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Белорусский батька расслабился раньше времени и больше не ждёт «проблем». А зря

Антон Мельников
26 мая, 2021 20:42
2 мин
Антон Мельников
26 мая, 2021 20:42
2 мин
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что повторение массовых протестов на улицах республики больше невозможно. Граждане «разобрались» в ситуации в стране и больше ну выйдут на акции. Об этом он заявил в ходе выступления перед парламентариями и членами Конституционной комиссии.

«Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть, - заявил Лукашенко. - Наше сознание только укрепилось в последнее время».

По его словам, «чувство собственного достоинства» белорусов не даст «террористам и экстремистам манипулировать» страной.

Лукашенко пояснил, что в настоящий момент «эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящем». Кроме того, в республике появились и «проснулись» патриотические организации, а также «по-настоящему зубастые СМИ и журналисты». Он отметил, что они ведут свою работу не только на государственном телевидении, но и в интернет-сети.

«Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве», - приводит слова президента «БелТа».

Примечательно, что в этот же день лидеры оппозиции Беларуси сообщили о подготовке к «новой активной фазе» протестных выступлений. Заявление прозвучало от лица экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, Координационного совета белорусской оппозиции, команды экс-претендента на пост главы республики Валерия Цепкало, народного антикризисного управления во главе с Павлом Латушко и других представители оппозиции.

«Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда», - заявила Тихановская в своём Telegram-канале.

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ТЕГИ
Оппозиция
Александр Лукашенко
Беларусь
Протесты
Светлана Тихановская
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