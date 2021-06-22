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Политика
Объявлено о конце политического кризиса в Армении
22 июня, 2021 01:35
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Kremlin Pool/Global Look Press
Армения справилась с политическим кризисом, который начался в стране 9 ноября 2020 года.
Как сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, власти возвращаются к работе в «нормальном режиме». Его заявление прозвучало на митинге, который был посвящен победе на внеочередных парламентских выборах.
Пашинян заявил о серьезных изменениях, которые произошли в «условиях и климате страны».
За последние три года армянский народ «совершил две революции», отметил и.о. премьер-министра, сообщает ТАСС.
Как сообщалось, партия «Гражданский договор», возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, одержала победу на досрочных парламентских выборах. Известно, что партии удалось набрать 53,92% голосов.
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