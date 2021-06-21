Никол Пашинян не сформирует правительство Армении — оглашены результаты парламентских выборов
Партия «Гражданский договор», возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, одержала победу на досрочных парламентских выборах. Известно, что партии удалось набрать 53,92% голосов. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК страны.
Второе место получил возглавляемый бывшим президентом страны предвыборный блок «Армения» Роберта Кочаряна, набравший 21,04% голосов. На третьем месте — блок «Честь имею» (5,23%) экс-лидера Армении Сержа Саргсяна.
Примечательно, что ещё до официального оглашения результатов внеочередных парламентский выборов, блок «Армения» уже распространил заявление, в котором сказано, что публикуемые ЦИК результаты голосования не вызывают доверия, поскольку последние восемь месяцев в государстве не утихали митинги оппозиционных сил.
К слову, несмотря на то, что партия Пашиняна одержала победу, ей не удастся сформировать правительство Армении единолично — не хватило 0,8% голосов.