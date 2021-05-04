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Обнародованы сроки открытия Египта для россиян

Артем Денисов
4 мая, 2021 02:11
1 мин
Артем Денисов
4 мая, 2021 02:11
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Российские власти рассчитывают, что авиарейсы с египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада возобновятся в ближайшие месяцы.

Как сообщил посол РФ в Египте Георгий Борисенко, сегодня нужно завершить комплекс мероприятий, необходимых для восстановления авиаперелетов. Над этим работают авиационные власти и органы безопасности. «Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы», — сказал посол.

По данным дипломата, сейчас в Египте складывается стабильная эпидемиологическая обстановка, связанная с эпидемией коронавируса. Большинство работников турсферы на египетских курортах сделали как минимум первую прививку от COVID-19, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Россия может возобновить прерванные полеты на курорты Египта в ближайшее время.

Как ожидается, это случится после 10 мая.

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