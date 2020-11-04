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«Обманувший» Путина Зюганов не пойдет на объединение ради «перемирия» с Кремлем

Лилия Караева
4 ноября, 2020 10:49
2 мин
Геннадий Зюганов
Kprf.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов откажется от объединения с левыми партиями, чтобы пойти на уступки федеральной власти, которой невыгодны такие коалиции в преддверии выборов в Госдуму. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин перестал встречаться с обманувшим его лидером компартии.

О готовности объединиться сообщил зампредседателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Вместо одной компартии на выборы в Госдуму выйдут сразу три. По мнению Малинковича, объединение нужно для выживания коммунистического движения в целом.

Наличие сразу нескольких коммунистических партий выгодно «Единой России» для выполнения плана по мандатам, считает политолог Сергей Маркелов.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов сказал агентству URA.RU: «[Кремлю] нужны несколько коммунистических партий в бюллетене, чтобы размыть левый электорат. И Геннадий Андреевич [Зюганов] как системный игрок не пойдет на объединение».

В июле 2020 года сообщалось о напряженных отношениях КПРФ с властью. Путин якобы отказался от встреч с Зюгановым, так как вместо обещанной поддержки поправок в Конституцию политик «вывел людей на улицы».

темы
Кремль
Геннадий Зюганов
КПРФ
перемирие
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