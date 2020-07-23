По состоянию на 23 июля 10:00
Заболевших795 038
За последние сутки5 848
Выздоровело580 330
Умерло12 892
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Владимир Путин перестал встречаться с «обманувшим» его Геннадием Зюгановым

Лилия Караева
23 июля, 2020 16:14
2 мин
Владимир Путин и Геннадий Зюганов
Kremlin.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался, что ему не дают общаться с президентом России Владимиром Путиным. Есть предположение, что полноценный многолетний диалог прерван потому, что он вместо обещанной поддержки в работе по принятию поправок к Конституции «вывел людей на улицы».

Лидер компартии 22 июля заявил с трибуны Госдумы, что кто-то в администрации президента «все время отрезает нормальный контакт».

Политолог Марат Баширов, комментируя выступление, напомнил, что Зюганов как глава партии может подать заявку на встречу с Путиным. Она регистрируется и попадает на стол российскому лидеру, после чего президент решает, встречаться с заявителем или нет.

Баширов предположил, что Путин избегает встреч из-за обмана Зюганова. В начале организации работы по поправкам руководители всех фракций пообещали участвовать в обсуждении изменений и поддержать их.

«Но коммунисты вместо этого решили вывести народ на улицы. Если человек обманул, то зачем с ним встречаться?» - сказал политолог агентству Ura.ru.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал позицию Зюганова не поддерживать поправки в Конституцию.

темы
Владимир Путин
Геннадий Зюганов
КПРФ
Конституция
поправки
обман
2 мин