Владимир Путин перестал встречаться с «обманувшим» его Геннадием Зюгановым

Политика

Kremlin.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался, что ему не дают общаться с президентом России Владимиром Путиным. Есть предположение, что полноценный многолетний диалог прерван потому, что он вместо обещанной поддержки в работе по принятию поправок к Конституции «вывел людей на улицы».

Лидер компартии 22 июля заявил с трибуны Госдумы, что кто-то в администрации президента «все время отрезает нормальный контакт».

Политолог Марат Баширов, комментируя выступление, напомнил, что Зюганов как глава партии может подать заявку на встречу с Путиным. Она регистрируется и попадает на стол российскому лидеру, после чего президент решает, встречаться с заявителем или нет.

Баширов предположил, что Путин избегает встреч из-за обмана Зюганова. В начале организации работы по поправкам руководители всех фракций пообещали участвовать в обсуждении изменений и поддержать их.

«Но коммунисты вместо этого решили вывести народ на улицы. Если человек обманул, то зачем с ним встречаться?» - сказал политолог агентству Ura.ru.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал позицию Зюганова не поддерживать поправки в Конституцию.