Объекты Чернобыля могут внести в список наследия ЮНЕСКО

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Некоторые объекты из Чернобыльской зоны могут войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма — развитие зоны отчуждения как туристического места и внесение отдельных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этому будут предшествовать много шагов», — написал глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на своей станице Facebook.

По его словам, предстоит разработать экскурсионные маршруты и обеспечить качественную базовую инфраструктуру, разработать туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения.

Ранее первый журналист, приблизившийся к месту аварии в Чернобыле в 1986 году, Владимир Губарев призвал украинское правительство не допустить ряд ошибок в связи с открытием зоны отчуждения для туристов. Он также предупредил, что ядерное топливо в этом месте до сих пор представляет опасность.