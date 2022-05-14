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Политика
Объединенные Арабские Эмираты избрали нового президента
14 мая, 2022 14:12
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Pixabay
Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов стал наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд. Об этом сообщило агентство WAM.
Решение об избрании Мухаммеда бен Зейда принял Верховный федеральный совет. Наследный принц фактически правил страной последние 8 лет.
Сегодня, 14 мая эмиры собрались, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью бывшего главы ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайяна.
Бывший президент скончался 13 мая после продолжительной болезни в возрасте 73 лет. Он правил Объединенными Арабскими Эмиратами с 2004 года, пишет «РИА Новости».
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