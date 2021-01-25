«Нужно верить президенту»: Глава Госдумы ни разу не видел Владимира Путина во «дворце»

Политика

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что он ни разу не видел, чтобы президент РФ Владимир Путин приезжал во «дворец», о котором говорился в расследовании Алексея Навального. Он отметил, что верить нужно не «фейкам», а президенту.

«Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности, - заявил журналистам Володин. - Но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место».

Спикер отметил, что Путин практически круглосуточно работает и склонен к аскетизму.

«Нужно верить президенту, а не фейкам», – цитируют главу Госдумы РФ «Ведомости».

Ранее три подрядчика подтвердили - «дворец Путина» действительно строился для президента.