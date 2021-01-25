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«Нужно верить президенту»: Глава Госдумы ни разу не видел Владимира Путина во «дворце»

Антон Мельников
25 января, 2021 18:07
1 мин
Антон Мельников
25 января, 2021 18:07
1 мин
Youtube / Дума ТВ
Youtube / Дума ТВ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что он ни разу не видел, чтобы президент РФ Владимир Путин приезжал во «дворец», о котором говорился в расследовании Алексея Навального. Он отметил, что верить нужно не «фейкам», а президенту.

«Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности, - заявил журналистам Володин. - Но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место».

Спикер отметил, что Путин практически круглосуточно работает и склонен к аскетизму.

«Нужно верить президенту, а не фейкам», – цитируют главу Госдумы РФ «Ведомости».

Ранее три подрядчика подтвердили - «дворец Путина» действительно строился для президента.

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Владимир Путин
Алексей Навальный
Вячеслав Володин
Госдума
дворец Путина
1 мин
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