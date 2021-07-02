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Политика
Нурсултан Назарбаев хочет отойти от дел. Но не может
2 июля, 2021 03:02
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kremlin.ru/Global Look Press
Бывший президент Казахстана, а ныне председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев сообщил, что в его возрасте надо отойти от дел, но пойти на это он не может.
«… Потому что пишут письма, просятся на встречу и приходится работать, почта большая, международная и своя, но это, наверное, хорошо. Чтобы мозг работал, надо чем-то еще заниматься», – заявил первый президент Казахстана, который возглавлял страну почти 30 лет, сообщает Sputnik Беларусь.
В апреле 2021 года Назарбаев заявил, что покидает пост главы Ассамблеи народа Казахстана. Его должность будет передана нынешнему руководителю страны Касыму-Жомарту Токаеву. В ответ на передачу полномочий глава Казахстана предложил Назарбаеву принять звание почетного председателя Ассамблеи.
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