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Нурсултан Назарбаев передал свое «пожизненное право» преемнику

Антон Мельников
28 апреля, 2021 15:40
1 мин
Антон Мельников
28 апреля, 2021 15:40
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что покидает пост главы Ассамблеи народа Казахстана. Его должность будет передана нынешнему руководителю страны Касыму-Жомарту Токаеву.

Он отметил, что возглавлял Ассамблею с самого начала и был у истоков создания органа. При этом, несмотря на передачу должности, он пообещал остаться с народом Казахстана.

«Мне пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею народа Казахстана, я всегда с вами буду, не отказываюсь», - заявил экс-президент.

Он пояснил, что Ассамблея народа Казахстана должна находиться «рядом с действующим президентом», поэтому он передал право председательствовать в органе нынешнему президенту Токаеву.

В ответ на передачу полномочий глава Казахстана предложил Назарбаеву принять звание почетного председателя Ассамблеи. Тот согласился заявив, что продолжит работу, передают «Известия».

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Нурсултан Назарбаев
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
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