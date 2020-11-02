«Ну не трогай ты этого пророка»: Лукашенко дал совет Макрону

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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал французского коллегу Эммануэля Макрона за его высказывания в адрес мусульман и предложил свою помощь.

По словам Лукашенко, недопустимо критиковать мусульман и отдавать предпочтение «свободе слова». Глава Беларуси предложил Макрону помощь в этом вопросе и подчеркнул, что у него «с мусульманами очень добрые отношения».

«Я тут ему могу помочь. Уж у меня с мусульманами очень добрые отношения 20-летней давности», - приводит слова Лукашенко «RT».

Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов довольно жестко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. В своем инстаграм-аккаунте боец назвал французского лидера «тварью».