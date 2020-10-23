Ну куда же без американцев: Трамп заявил о своём участии в переговорах по Карабаху

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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он участвует в переговорах по конфликту в Нагорном Карабахе в качестве посредника. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

«Посмотрим, что произойдет. Считаю, что есть по-настоящему хороший прогресс», — передали сообщение Трампа.

Уточнить разговаривал ли он в последнее время с главами Азербайджана или Армении лично, Трамп уточнять отказался, передаёт Znak.com.

Ранее свою поддержку Трампу на предстоящих президентских выборах выразил красноярский тигр.