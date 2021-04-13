Новым губернатором Тувы могут назначить экс-начальника полиции

Политика

Экс-начальник полиции межрайонного отдела «Кызыльский» МВД по Туве Арат Монгуш заявил о намерении стать губернатором региона. О своем желании баллотироваться на пост главы республики он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Он пояснил, что не может оставаться в стороне и наблюдать за тем, как представители власти теряют связь с народом, а возглавляют регионы из года в год лишь «доморощенные чиновники», назначенные «сверху», поэтому решил исправить данную ситуацию своими силами. Правда, он не уточнил, от какой партии собирается выдвигаться, так как законы в республике не допускают самовыдвижение.

«Спрашивается, зачем тогда нужны выборы? Призываю вместе прекратить эту порочную практику и, за одно, проверить честность и открытость выборов в нашей стране», – цитирует экс-начальника полиции «Тайга.Инфо».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал уход в отставку сразу нескольких губернаторов, в том числе, главы Тувы Шолбана Кара-оола.