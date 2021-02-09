Новый сайт Лукашенко сломался в первый же день. Через него можно было «попасть» в резиденцию

Политика

9 февраля пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко запустила новый сайт главы государства. Пользователи не могут попасть ни на одну из страниц.

При создании ресурса использовали лучшие отечественные наработки и современный международный опыт. Кардинально изменилась структура сайта - появились новые разделы.

Посетителям обещали уникальный архив с фотографиями Лукашенко, начиная с 1994 года - многие ранее не публиковались.

Наиболее яркое обновление - раздел «Президент без галстука». Он показывает жизнь белорусского лидера вне строгих рамок.

Еще одна «изюминка» сайта - виртуальный тур по Дворцу Независимости, передает БелТА. С помощью новой опции можно попасть в резиденцию Лукашенко и увидеть ее залы.

Ранее Лукашенко собрал совещание после соцопроса о настроениях в обществе.