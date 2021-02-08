Александр Лукашенко собрал совещание после соцопроса о настроениях в обществе

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал заключительное совещание перед проведением Всебелорусского народного собрания, чтобы обсудить финальные штрихи подготовки. Он напомнил о социологическом исследовании, которое изучило настроения в обществе.

Опрос проходил на протяжении последнего месяца, в нем участвовали около 10 тысяч человек.

«Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Первый этап - мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные - взяли середину. Второй этап - в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали все населения, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском», - сказал Лукашенко.

Результаты опроса сейчас обобщаются. Президент признался, что исследование было «очень важно» для него.

«Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей», - сказал белорусский лидер. Его слова приводит БелТА.

Ранее стало известно, что Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля.