Новая волна санкций против Беларуси затронет «подарившего» Лукашенко «Майбах» российского миллиардера
Стали известны некоторые громкие имена, против которых наложат общеевропейские санкции после инцидента с Ryanair. По белорусскому кейсу проходит российский миллиардер Михаил Гуцериев. Ограничения, как правило, влияют на счета и визы человека, хотя на практике бизнес подсанкционных лиц начинают воспринимают нежелательным.
Четвертый пакет санкций опубликуют 21 июня. По данным «Нашей Нивы», в список попали крупные белорусские предприниматели.
Среди них, в частности, владелец сети «Табакерка» Алексей Алексин, занимающийся стройками и логистикой Александр Зайцев, глава компании Synesis Александр Шатров.
В перечень вошел Сергей Тетерин, который нередко появляется на фото с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он же учил главу государства игре в теннис.
Одно имя в санкционном списке связано с Россией. Бизнесмен Михаил Гуцериев имеет в Беларуси масштабный проект «Славкалий», ему принадлежат гостиница Rennaissance в Минске и Паритетбанк.
Журналисты ранее сообщали, что Гуцериев подарил Лукашенко на день рождения роскошный автомобиль «Майбах». Сам предприниматель это отрицал.
Ранее сообщалось, что в «черный» список ЕС попали 78 физических лиц и 7 компаний.