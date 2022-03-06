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Политика
Николай Валуев обратился к каждому россиянину
6 марта, 2022 12:44
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Фото скриншот из видео
Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев обратился к россиянам.
Валуев, обращаясь к соотечественникам, заявил, что «настали непростые времена».
«Моя хата с краю — этот принцип больше не работает». Сейчас нужно определиться. По словам депутата, президент России Владимир Путин взял на себя «огромную ответственность» и каждый россиянин должен его поддержать.
Важно довести дело до конца, как это сделали наши деды и отцы в прошлом веке, поскольку это касается каждого, сообщает телеграм-канал «RT».
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