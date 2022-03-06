Киев использовал зону Чернобыльской АЭС для изготовления «грязной» бомбы
Киев использовал зону Чернобыльской АЭС для работ по выделению плутония с целью изготовления «грязной» бомбы. Об этом заявил представитель одного из компетентных ведомств РФ.
По его словам, в зоне Чернобыльской АЭС шли работы по изготовлению «грязной» бомбы. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон являлся прикрытием проведения таких работ.
Боестолкновения у Запорожской АЭС могли быть связаны с тем, что там хранились документы о работах по созданию Киевом ядерного оружия.
Отмечается, что США в свое время передали Киеву плутоний, пригодный для работ по созданию Украиной ядерного заряда.
Украина могла стать ядерной державой уже в ближайшее время. Работа над технологиями ядерного оружия велась с 1994 года, в 2014 году появились «значимые результаты». Предполагается, что Киев скрытно приобрел на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.
Параллельно Киев занимался разработкой средств доставки ядерного оружия. Большинство этих работ прикрывается реализацией совместных проектов с западными странами. Основная роль отводилась ракетно-космическим предприятиям «Южмашзавод» и КБ «Южное» участвовавшим в создании ракетно-ядерного арсенала в советское время, пишет «РИА Новости».
В свете этой информации по-новому звучат угрозы Киева о пересмотре неядерного статуса Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.
Он пригрозил тем, что Украина откажется соблюдать соглашения Будапештского меморандума и вернёт себе ядерное вооружение.