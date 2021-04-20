Николай Патрушев пожаловался Джейкобу Салливану на антироссийские санкции

Политика

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник американского президента по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонные переговоры, обсудив, в том числе предстоящую встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, говорится на сайте Совбеза. Кроме того, Патрушев заявил американской стороне о необоснованности и бездоказательности обвинений в адрес Москвы, на основании которых Вашингтон ввел новые антироссийские санкции.

13 апреля Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить вопросы взаимоотношениях двух стран.

После разговора рубль укрепился, а фондовый рынок пошел вверх.