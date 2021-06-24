Николай Патрушев отметил процесс возрождения биологического оружия в мире
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев призвал обратить внимание на совпадение мест вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биолабораторий в отдельных странах. Внимание на проблему он предложил обратить на Московской международной конференции по безопасности.
Патрушев отметил, что в мире наблюдается процесс возрождения биологического оружия. По его словам, опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. Биологическая безопасность не ограничивается борьбой с коронавирусом, он предупредил и о других эпидемических угрозах.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что работа засекреченных лабораторий ведет к утрате суверенитета в сфере биологической безопасности в тех государствах, где они расположены, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Николай Патрушев рассказал о подготовке диверсантов на Украине.