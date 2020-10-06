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Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину. В четвертый раз

Артем Денисов
6 октября, 2020 00:15
1 мин
Пашинян
фото: Flickr

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. «По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — сообщил Кремль.

Главы государств обсудили обострение конфликта. Путин «вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий», сообщает телеканал «360».

Это уже четвертый звонок за последние восемь дней.

Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на помощь России в случае необходимости. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

По словам Пашиняна, в Армении расположена российская военная база. Также он напомнил о существовании договоренностей между Москвой и Ереваном. В них определено, при каких условиях может быть оказана военная помощь.

темы
путин
армения
пашинян
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