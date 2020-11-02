Ничего не сделано: Путин остался недоволен «Роскосмосом» и потребовал отчитаться
Президенту России Владимиру Путину не понравилось, как руководство «Роскосмоса» занималось космическими программами. Он также остался недоволен темпами уточнения бюджета в госкорпорации.
Путин рассказал, что «Роскосмосу» было поручено подготовить несколько новых программ. Они направлены на разработку ракет комплекса сверхтяжелого класса и создание космической группировки в рамках проекта «Сфера».
«Однако, как я вижу, представленная информация указывает, что настоящие программы до настоящего времени не утверждены», — констатировал Путин.
Глава государства потребовал как можно быстрее решить вопрос с объемом бюджетных ассигнований на эти программы, пишет ИА Regnum.
Ранее сообщалось, что впервые частная компания займется созданием ракет по заказу «Роскосмоса».