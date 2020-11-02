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Ничего не сделано: Путин остался недоволен «Роскосмосом» и потребовал отчитаться

Лилия Караева
2 ноября, 2020 18:00
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину не понравилось, как руководство «Роскосмоса» занималось космическими программами. Он также остался недоволен темпами уточнения бюджета в госкорпорации.

Путин рассказал, что «Роскосмосу» было поручено подготовить несколько новых программ. Они направлены на разработку ракет комплекса сверхтяжелого класса и создание космической группировки в рамках проекта «Сфера».

«Однако, как я вижу, представленная информация указывает, что настоящие программы до настоящего времени не утверждены», — констатировал Путин.

Глава государства потребовал как можно быстрее решить вопрос с объемом бюджетных ассигнований на эти программы, пишет ИА Regnum.

Ранее сообщалось, что впервые частная компания займется созданием ракет по заказу «Роскосмоса».

темы
Владимир Путин
Роскосмос
совещание
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