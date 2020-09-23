Впервые частная компания займется созданием ракет для корпорации «Роскосмос»

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Российская частная компания «КосмоКурс» впервые будет участвовать в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» по заказу госкорпорации «Роскосмос».

На эскизный проект ракеты с возвращаемой первой ступенью, который подготовят к концу 2020 года, будет выделено 407 млн рублей.

Также в конкурсе участвуют изготовитель ракет «Союз» Ракетно-космический центр «Прогресс» и производитель «Протонов» и «Ангары» Центр Хруничева.

«Амур» - ракета среднего класса. Она будет иметь многоразовую возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169. Ее будут запускать с космодрома «Восточный». Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 т при многоразовом использовании первой ступени и 12 т — при однократном, а на геопереходную орбиту — 2,5 т с применением разгонного блока «Фрегат» и многоразовой ступени, пишут «Известия».

Ранее специалисты «Роскосмоса» нашли себе новое занятие. Они подробно и тщательно рассмотрели все недостатки нового корабля компании Space X Илона Маска.

В частности, светлые умы госкорпорации обратили внимание на непродуманную конструкцию корабля, размещение двигателей за стенкой кабины и отсутствие нормального туалета.