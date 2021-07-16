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Политика
«Нежелательное» в РФ издание «Проект» заявило о ликвидации
16 июля, 2021 12:44
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proekt.media
Независимое медиа «Проект», зарегистрированное в Штатах и объединившее журналистов-расследователей и репортеров, заявило о ликвидации после признания компании нежелательной в России организацией.
Напомним, накануне, 15 июля, Генпрокуратура РФ признала «Проект» нежелательной организацией, впервые такой статус получило СМИ. Кроме того, пятерых сотрудников издания признали иностранными агентами.
Медиа больше «не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России». Известно, что коллектив издания намерен продолжать проводить расследования и далее. Пока неизвестно, в каком формате они будут существовать, сказано в Telegram-канале «Проекта».
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«Нежелательное» в РФ издание «Проект» заявило о ликвидации. Вы следили за расследованиями, выходившими на сайте СМИ?
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