«Невиноватая» Россия готова дать шанс США и отменить запреты

Политика

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о предложении Москвы в адрес Вашингтона. Российская сторона предлагала взаимно отменить ограничения в работе загранучреждений.

Рябков заявил, что пока улучшения отношений между странами не наблюдается. Он указал на попытки США оказать «массированное давление» на российские загранучржедения. Несмотря на это дипмиссии продолжают работать, не снижая объем консульских услуг, пишет РИА Новости.

Это касается перевыпуска паспортов для американцев, проживающих в России, и выдачи свидетельств о рождении. По мнению Рябкова, в обострении конфликта между странами виновата не Москва.

14 мая сообщалось, что Россия отложит введение запрета в отношении американского посольства. В тот же день Москва опубликовала список недружественных государств, в который включила США и Чехию.