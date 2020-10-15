Нет логики: Дмитрий Песков прокомментировал санкции Евросоюза из-за Навального

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В решении Евросоюза ввести санкции против российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным нет никакой логики. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика подобного решения не просматривается», - сказал Песков. Он также отметил, что нелогичность введённых санкций, является отягчающим обстоятельством, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует присоединиться к санкциям, которые Евросоюз вводит в отношении России за инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального.