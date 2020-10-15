Новости Политика
Политика
Нет логики: Дмитрий Песков прокомментировал санкции Евросоюза из-за Навального
15 октября, 2020 14:22
1 мин
фото: Flickr
В решении Евросоюза ввести санкции против российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным нет никакой логики. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика подобного решения не просматривается», - сказал Песков. Он также отметил, что нелогичность введённых санкций, является отягчающим обстоятельством, сообщает телеграм-канал «RT».
Ранее сообщалось, что Норвегия планирует присоединиться к санкциям, которые Евросоюз вводит в отношении России за инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
поддержать проект
1 мин