Нестабильный Бишкек перестанет получать от Москвы на карманные расходы

Flickr

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил о приостановлении финансовой поддержки Киргизии. Причиной стала нестабильная ситуация в республике.

В 2018 году Россия списала госдолг Киргизии в размере $240 млн. Год спустя в республику была направлена безвозмездная помощь в размере около $30 млн.

«Сейчас, естественно, поскольку как такового нет правительства и поскольку мы видим такой кризисный момент в республике. Поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации определенная пауза имеет смысл», — приводит РБК слова пресс-секретаря.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что не держится за власть и ушел в отставку.