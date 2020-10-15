Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Нестабильный Бишкек перестанет получать от Москвы на карманные расходы

Кирилл Савушкин
15 октября, 2020 17:01
1 мин
Photo
Flickr

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил о приостановлении финансовой поддержки Киргизии. Причиной стала нестабильная ситуация в республике.

В 2018 году Россия списала госдолг Киргизии в размере $240 млн. Год спустя в республику была направлена безвозмездная помощь в размере около $30 млн.

«Сейчас, естественно, поскольку как такового нет правительства и поскольку мы видим такой кризисный момент в республике. Поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации определенная пауза имеет смысл», — приводит РБК слова пресс-секретаря.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что не держится за власть и ушел в отставку.

темы
Дмитрий Песков
Киргизия
Сооронбай Жээнбеков
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!